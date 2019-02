Wiesmoor

Wohnhaus abgebrannt: 120 000 Euro Schaden

05.02.2019, 07:35 Uhr | dpa

Bei einem Brand in einem Wohnhaus in Wiesmoor im Landkreis Aurich ist in der Nacht zum Dienstag ein Schaden von rund 120 000 Euro entstanden. Die vierköpfige Familie sei in der Nacht von den piependen Feuermeldern geweckt worden und habe sich nach draußen in Sicherheit gebracht, sagte ein Polizeisprecher. Verletzt wurde niemand. Wie das Feuer ausbrechen konnte, ist noch völlig unklar. Die Familie wurde vorerst in einer Wohnung der Stadt untergebracht.