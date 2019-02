Schwäbisch Hall

Verdi setzt Warnstreiks bei privaten Busunternehmen fort

05.02.2019, 07:39 Uhr | dpa

Pendler und Busreisende müssen sich auch am Dienstag auf Behinderungen im Busnahverkehr in Baden-Württemberg einstellen. Die Gewerkschaft Verdi setzt ihre Warnstreiks fort. In Schwäbisch Hall, Ludwigsburg und Bietigheim-Bissingen sei der innerstädtische Busverkehr am Dienstagmorgen zum Stehen gekommen, sagte ein Verdi-Sprecher. Auch in Böblingen und Sindelfingen wurden nach den Angaben einige Betriebe bestreikt. Warnstreiks soll es zudem auch im Landkreis Heilbronn geben. In Reutlingen soll der Ausstand erst nach dem Schulverkehr beginnen.

Am Montag hatte die Gewerkschaft bereits Busfahrer in Tübingen, Schorndorf, Waiblingen und Backnang zum Warnstreik aufgerufen. In den Tarifverhandlungen für das private Omnibusgewerbe fordert Verdi für die rund 9000 Beschäftigten 5,8 Prozent mehr Geld. Die Arbeitgeber haben bislang kein Angebot vorgelegt.