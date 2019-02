Neubiberg

Chiphersteller Infineon verzeichnet Ergebnisrückgang

05.02.2019, 08:10 Uhr | dpa

Der Chiphersteller Infineon ist schwächer in das neue Geschäftsjahr gestartet. Umsatz und operatives Ergebnis (Segmentergebnis) sanken im ersten Geschäftsquartal im Vergleich zum Vorquartal, teilte das Unternehmen am Dienstag in Neubiberg bei München mit. Hintergrund waren schwächere Geschäfte in der Automobilbranche sowie bei Smartphones. Das Segmentergebnis sank daher um 10 Prozent auf 359 Millionen Euro im Vergleich zum Vorquartal. Im Vergleich zum Vorjahr konnte Infineon die Ergebnisse steigern.

Die nachlassende wirtschaftliche Dynamik dämpft auch die weitere Entwicklung. So geht der Chiphersteller für das zweite Quartal lediglich von in etwa stagnierenden Umsätzen aus. Auch für das Gesamtjahr zeigte sich Infineon etwas vorsichtiger. So dürfte das Umsatzwachstum am unteren Ende der prognostizierten Spanne und damit bei etwa 9 Prozent liegen. Auch soll etwas weniger vom Umsatz als Gewinn hängen bleiben: Die operative Marge sieht der Konzern bei 17,5 Prozent, anstelle von rund 18 Prozent.