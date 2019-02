Dresden

140 Handwerksbetriebe weniger in Sachsen

05.02.2019, 11:13 Uhr | dpa

Der Strukturwandel in Wirtschaft und Gesellschaft lässt das sächsische Handwerk weiter leicht schrumpfen. Die Zahl der Betriebe ging im vergangenen Jahr um 140 zurück, wie der Sächsische Handwerkstag am Dienstag in Dresden mitteilte. Demnach gibt es landesweit noch 56 660 Firmen. So wurden Gewerbe aus Alters- und Strukturgründen - vor allem auf dem Land - abgemeldet und Ein-Mann-Betriebe wieder aufgegeben. Existenzneugründungen blieben laut Handwerkstag häufig deshalb aus, weil daran interessierte Fachkräfte am Markt rar seien.

Vom Rückgang besonders betroffen sind Meisterbetriebe in den Bereichen Maurer, Betonbauer, Elektrotechniker, Metallbauer, Maler, Lackierer und Bäcker. Mehr Zu- als Abgänge entfallen dagegen auf zulassungsfreie Handwerke wie Fotografen, Gebäudereiniger sowie Fliesen-, Platten- und Mosaikleger. Insgesamt sind rund 300 000 Menschen im Handwerk des Landes beschäftigt.