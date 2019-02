Frankfurt am Main

Hessische Flughäfen von Germania-Pleite kaum getroffen

05.02.2019, 11:15 Uhr | dpa

Die beiden Flughäfen in Hessen sind von der Pleite der Fluggesellschaft Germania kaum betroffen. In Frankfurt waren im gesamten Winterflugplan von Oktober bis März ganze acht Starts und acht Landungen der Gesellschaft geplant, wie ein Sprecher des Betreibers Fraport am Dienstag berichtete. In Kassel hatte die Germania ihren Betrieb bereits 2016 wegen fehlender Nachfrage eingestellt. Germania hatte ihre Maschinen in Düsseldorf und Berlin sowie an vielen kleineren Flughäfen stationiert.