Haselünne

Berentzen will Vertrieb von "Mio Mio"-Limonaden ausbauen

05.02.2019, 13:48 Uhr | dpa

Der emsländische Getränkekonzern Berentzen will das Geschäft mit alkoholfreien Getränken 2019 kräftig ankurbeln. So solle der Absatz der in Norddeutschland gut laufenden Limonadenmarke "Mio Mio" auch in Süddeutschland ausgebaut werden, sagte Oliver Schwegmann, Vorstand der Berentzen-Gruppe, am Dienstag in Haselünne. Außerdem solle im Mai eine neue Kräuterlimonade auf den Markt gebracht werden.

Den vorläufigen Geschäftsergebnissen nach lag das Konzernbetriebsergebnis (Ebit) im Geschäftsjahr 2018 bei 9,8 Millionen Euro - gut 6,5 Prozent mehr als noch 2017 (9,2 Millionen Euro). Der Konzernumsatz stieg leicht um 1,1 Prozent auf 162,2 Millionen Euro. Die endgültige Jahresbilanz 2018 soll am 21. März veröffentlicht werden.