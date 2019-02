München

Kovac nicht überrascht nach bestätigter Müller-Sperre

05.02.2019, 14:16 Uhr | dpa

Die bestätigte Zwei-Spiele-Sperre für Fußballprofi Thomas Müller in der Champions League hat Niko Kovac nicht überrascht. "Damit habe ich eigentlich gerechnet, denn bei einer Roten Karte ist man grundsätzlich zwei Spiele gesperrt, bei einer Gelb-Roten Karte ein Spiel", sagte der Trainer des FC Bayern München am Dienstag. "Ich bin froh, dass es nicht mehr geworden ist." Für den Verein und Müller sei ein Fehlen gegen den FC Liverpool ärgerlich.

Der Angreifer war nach seiner Roten Karte im letzten Gruppenspiel gegen Ajax Amsterdam für zwei Partien gesperrt worden. Der FC Bayern und Müller hatten bei der UEFA Berufung gegen das Urteil eingelegt.

Müller hatte beim 3:3 im Dezember in Amsterdam Ajax-Profi Nicolas Tagliafico mit einem unbeabsichtigten Tritt am Kopf getroffen. Die Bayern treten am 19. Februar zunächst in Liverpool an. Das entscheidende Rückspiel findet am 13. März in München statt.