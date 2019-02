Frankenthal (Pfalz)

Ermittlungsverfahren bei Kandel-Prozess eingestellt

05.02.2019, 14:23 Uhr | dpa

Der wegen Mordes an einer 15-jährigen Schülerin in Kandel verurteilte Abdul D. muss wegen eines Handgemenges während des Prozesses nicht noch einmal vor Gericht. Die Justiz habe die Ermittlungen endgültig eingestellt, teilte die Staatsanwaltschaft Frankenthal am Dienstag mit. Bei dem Zwischenfall an einem Prozesstag im August 2018 in Landau waren zwei Beamte leicht verletzt worden.

Ein Verfahren wäre sehr aufwendig und eine höhere Strafe fraglich gewesen, hieß es. Am Ende des Prozesses war der vermutlich aus Afghanistan stammende Flüchtling wegen einer tödlichen Messerattacke auf seine Ex-Freundin Mia zu acht Jahren und sechs Monaten Haft nach Jugendstrafrecht verurteilt worden.