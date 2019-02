Hagen

Arbeitsunfall: Metallteil erschlägt 52-Jährigen

05.02.2019, 15:40 Uhr | dpa

Ein tonnenschweres Metallteil ist am Dienstag auf einen Arbeiter (52) gestürzt und hat ihn tödlich verletzt. Die genauen Umstände des Arbeitsunfalls in einer Logistikfirma in Hagen seien zunächst noch unklar, teilte die Polizei mit. Die Kriminalpolizei und das Amt für Arbeitsschutz nahmen die Ermittlungen auf.