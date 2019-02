Berlin

Kiwi trifft Grünkohl: Fachmesse Fruit Logistica beginnt

05.02.2019, 16:22 Uhr | dpa

Besucher der Obst- und Gemüsemesse "Fruit Logistica" unterhalten sich in einer Halle auf dem Messegelände. Foto: Ralf Hirschberger/Archiv (Quelle: dpa)

Auf der Fachmesse Fruit Logistica in Berlin präsentieren von Mittwoch an bis zum Freitag mehr als 3200 Aussteller aus 90 Ländern den weltweiten Fruchthandel. "Hier trifft deutscher Grünkohl auf exotische Früchte wie Mangos oder Kiwis", sagte ein Sprecher am Dienstag. "Es ist aber keine Publikumsmesse für Endverbraucher, sondern ein Branchentreff." Zielgruppe sei der Frucht-Fachhandel aus aller Welt. Ein Schwerpunkt der diesjährigen Messe ist die Digitalisierung. Für den Freitag ist ein " Start-Up"-Tag geplant. Dabei sollen Ideen vorgestellt werden wie fliegende Minidrohnen, die Schädlinge töten oder programmierbare Gewächshäuser, die Energie sparen.