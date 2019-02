Halle (Saale)

Verein auf Campus will Junge für Wissenschaft begeistern

05.02.2019, 17:26 Uhr | dpa

Der Weinberg Campus in Halle gilt als Zentrum der klugen Köpfe - mit Instituten der Universität und Forschungszentren. Ein Verein von Unterstützern der Wissenschaft kündigte anlässlich seines 15-jährigen Bestehens am Dienstag an, sich künftig noch mehr für den wissenschaftlichen Nachwuchs zu engagieren. Dafür sollen zum Beispiel Projektwochen, Praktika oder Sommercamps für Schüler organisiert werden, wie ein Sprecher des Weinberg Campus e.V. (Halle) mitteilte.

Auf dem gleichnamigen Gelände haben sich den Angaben zufolge seit 25 Jahren neben Wissenschaftseinrichtungen auch Unternehmen angesiedelt, die sich mit Forschung und Entwicklung etwa in der Biotechnologie und -medizin sowie im IT-Bereich beschäftigen. Derzeit gibt es mehr als 70 Firmen, Institute, Einrichtungen und Dienstleister. Rund 7500 Menschen studieren auf dem Campus.