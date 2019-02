Mainz

Nachdruck einer 1200 Meter langen Faltbibel kommt nach Mainz

05.02.2019, 17:30 Uhr | dpa

Der goldene Nachdruck einer besonderen Bilderbibel des Künstlers Willy Wiedmann (1929–2013) kommt demnächst in das Mainzer Gutenberg-Museum. Es handelt sich um ein Faltbuch, Leporello genannt, das insgesamt auf eine Länge von 1200 Metern kommt und damit das längste Leporello der Welt sein soll, wie das Museum am Dienstag in Mainz mitteilte. Zu sehen sein wird das Werk mit 3333 Bildern dort von Mitte Februar zunächst bis Mitte März. Wiedmann hatte nach Angaben des Museums 16 Jahre an dem Originalwerk gearbeitet. Sein Sohn entdeckte das Leporello nach dem Tod des Künstlers. Gemeinsam mit der Deutschen Bibelgesellschaft und dem Gestalter Manfred Rieker produzierte er 333 goldene Nachdrucke, von denen die "Gold-Edition Nr. 3" nun nach Mainz kommt. Insgesamt entstanden 3333 Nachdrucke.