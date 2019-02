Lübeck

Friederike Kühn weitere drei Jahre an Spitze der IHK Lübeck

05.02.2019, 17:42 Uhr | dpa

Die Unternehmerin Friederike C. Kühn ist am Dienstag erneut zur Präses der Industrie- und Handelskammer (IHK) zu Lübeck gewählt worden. Die Vollversammlung sprach sich einstimmig für eine weitere dreijährige Amtszeit der Unternehmerin aus Ahrensburg im Kreis Stormarn aus. Einen Gegenkandidaten gab es nicht. Die Chefin einer Werbeagentur war 2013 als erste Frau in der langen Geschichte der Kammer an deren Spitze gewählt und 2016 bereits einmal im Amt bestätigt worden. Die IHK zu Lübeck vertritt die Interessen von rund 65 000 Unternehmen aus der Hansestadt Lübeck sowie den Kreisen Herzogtum Lauenburg, Ostholstein, Segeberg und Stormarn