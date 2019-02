Wiesbaden

Erneuerbare Energien liefern fast ein Viertel des Stroms

Die schwarz-grüne Landesregierung sieht Hessen bei der Energiewende auf einem guten Weg. Mitte des vergangenen Jahres habe der Anteil der erneuerbaren Energien am Stromverbrauch bei 22,5 Prozent gelegen, sagte die energiepolitische Sprecherin der Grünen-Fraktion, Kaya Kinkel, am Dienstag in Wiesbaden. AfD und FDP kritisierten Versäumnisse bei Versorgungssicherheit, Umweltfreundlichkeit und Bezahlbarkeit.

"Wir haben eine Aufholjagd hinter uns, die noch lange nicht zu Ende ist", sagte Kinkel. 2017 seien in Hessen 103 Windenergieanlagen mit einer Leistung 300 Megawatt (MW) und Photovoltaik-Anlagen mit einer Leistung von 73,5 MW in Betrieb genommen worden. Die Windenergie sei mit rund 17 600 in dem Bereich beschäftigten Personen zudem ein wichtiger Jobmotor. Zu Augenmaß bei der Energiewende mahnte der wirtschaftspolitische Sprecher vom Regierungskoalitionspartner CDU, Heiko Kasseckert. "Wir sind beim Strompreis in Grenzbereiche vorgedrungen", sagte er. Es gebe wenig Spielraum, ansonsten sei die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands gefährdet.

Die Kosten der Energiewende würden unterschätzt, kritisierte auch der FDP-Fraktionsvorsitzende René Rock. Bürger müssten sie über den Strompreis mitstemmen. Zudem rechne sich der Ausbau von Windenergie beim Klimaschutz kaum. Probleme bei der Versorgungssicherheit befürchtete die AfD. "Wir haben Stress im Netz", sagte der Abgeordnete Andreas Lichert. Laut Kinkel gab es im vergangenen Jahr in Hessen Versorgungsunterbrechungen von 9,13 Minuten pro Jahr. Dies sei der zweitbeste Wert in Deutschland.