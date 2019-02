Berlin

Erneut Autoreifen zerstochen: Polizei prüft Zusammenhang

05.02.2019, 18:18 Uhr | dpa

Zum dritten Mal innerhalb von drei Wochen sind in Berlin Reifen an zahlreichen Autos zerstochen worden. Diesmal traf es Autobesitzer im Stadtteil Berlin-Bohnsdorf. Wie die Polizei mitteilte, wurde sie gegen 5.30 Uhr von einem Autobesitzer alarmiert, der an seinem im Kablower Weg abgestellten Fahrzeug einen zerstochenen Reifen und einen beschädigten Außenspiegel entdeckt hatte.

Beim Eintreffen stellten die Beamten zerstochene Reifen an insgesamt 62 Fahrzeugen in der Grabenstraße, der Richter- und der Gründerstraße und in der Wassersportallee fest. An fünf Fahrzeugen wurden Davidsterne in den Lack geritzt. Die Polizei geht aber nicht von einem politischen Hintergrund aus.

Bereits am Montag hatten Unbekannte Autos in Berlin beschädigt. Polizisten fanden in Berlin-Charlottenburg an 34 Autos aufgeschlitzte Reifen. Vor zwei Wochen waren sogar 100 Autos in Buckow betroffen. Wie ein Polizeisprecher mitteilte, werde derzeit geprüft, ob ein Zusammenhang zwischen den Taten bestehe.