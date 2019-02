Hamburg

Mutmaßlicher Drogendealer flieht: Polizist schießt auf Auto

05.02.2019, 18:20 Uhr | dpa

Bei der Verfolgung eines mutmaßlichen Drogenhändlers in Hamburg hat ein Polizist mehrere Schüsse auf den Fluchtwagen abgegeben. Nach Angaben der Polizei von Dienstag ist der 23-jährige Deutsche danach am Tag zuvor in Altona zu Fuß geflüchtet und in einem Hinterhof festgenommen worden.

Die Polizei teilte mit, dass der Beamte bei dem Versuch das Fahrzeug zu stoppen mit seiner Dienstwaffe mehrfach auf das Auto geschossen habe. Verletzt wurde niemand. Sowohl an dem abgestellten Fluchtwagen als auch entlang des Fluchtwegs fanden Polizisten nach der Festnahme teils in Beutel verpacktes, mutmaßliches Marihuana. Neben den etwa 100 Gramm Rauschmittel stellten die Beamten außerdem 6225 Euro mutmaßliches Dealgeld sowie einen Beutel mit sogenanntem "Kunsturin" sicher. Die Ermittlungen zu den genauen Umständen der Schussabgabe dauern an.