Polizei nimmt Trickbetrüger fest: Bundesweite Aktivitäten?

05.02.2019, 18:53 Uhr | dpa

Die Polizei hat in Berlin-Wedding am Montag drei Männer festgenommen, die im Verdacht stehen, möglicherweise bundesweit als Trickbetrüger tätig gewesen zu sein. Zuvor sollen sie in der Wohnung einer 87-jährigen Frau Schmuck entwendet haben. Wie die Hamburger Polizei am Dienstag weiter mitteilte, sollen die Männer im Alter von 23, 26 und 49 Jahren die Frau angesprochen und behauptet haben, Reparaturarbeiten an Wasserleitungen in ihrem Haus in Berlin-Spandau durchführen zu müssen. So sollen sie in ihre Wohnung gelangt sein, wo sie den Diebstahl begangen haben sollen. Anschließend konnte die Polizei die mutmaßlichen Täter in Berlin-Wedding festnehmen, wo sie auch den Schmuck der Seniorin sicherstellen konnten.

Bereits im August vergangenen Jahres waren die drei Deutschen in den Fokus des Landeskriminalamtes Hamburg geraten. Demnach sollen sie in mehreren Bundesländern immer wieder unter Vorwand in die Wohnungen von Senioren zwischen 74 und 97 Jahren gelangt sein. Derzeit ermittelt die Hamburger Polizei federführend, ob das Trio auch für weitere Trickdiebstähle in der Bundesrepublik verantwortlich sein könnte.