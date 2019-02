Wiesbaden

Bürgerinitiativen: Straßenausbaugebühren in der Kritik

05.02.2019, 19:00 Uhr | dpa

Die hessische SPD hat einen neuen Anlauf unternommen, die umstrittenen Straßenausbaugebühren abzuschaffen. "Sie sind sozial ungerecht und spalten die Bürgerschaft in den Kommunen", sagte der Parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Landtagsfraktion, Günter Rudolph, am Dienstag im Landtag in Wiesbaden. Die Kosten für Bau und Sanierung von Gemeindestraßen - laut SPD 60 Millionen Euro pro Jahr - sollten künftig aus Landesmitteln gestemmt werden.

Nach heftigen Debatten hatte die schwarz-grüne Regierungskoalition im Mai 2018 einen FDP-Gesetzesentwurf unterstützt und beschlossen, dass künftig die Kommunen selbst entscheiden dürfen, ob sie ihre Bürger an den Kosten für Bau und Sanierung von Straßen beteiligen. Zuvor hatte eine Soll-Regelung bestanden, nach der Städte und Gemeinden mit Haushaltsdefizit die Gebühren eintreiben mussten.

Laut dem Verein "Stop von Straßenausbaubeiträgen in Deutschland" haben mittlerweile 42 hessische Gemeinden die Gebühren abgeschafft. In rund 350 Kommunen gibt es sie aber weiterhin. Mittlerweile gebe es 60 Bürgerinitiativen, die sich gegen die Gebühren einsetzen, sagte Rudolph. Es gebe Unfrieden, weil etwa Anlieger einer Durchfahrtsstraße kaum oder wenig belastet würden, während Anlieger kommunaler Straßen mit bis zu 75 Prozent der Sanierungskosten belastet würden. Das könne in manchen Fällen mehrere zehntausend Euro kosten. Geld, von dem die Kommunen nicht einmal profitierten.

Die derzeitige Rechtslage führt laut SPD-Gesetzentwurf außerdem zu der Ungerechtigkeit, dass finanzstärkere Kommunen auf die Beiträge verzichten könnten, während finanzschwache Kommunen im ländlichen Raum dazu nicht in der Lage seien und ihre Bürger belasten müssten.

SPD und Linke hatten bereits zwei fehlgeschlagene Vorstöße zur Abschaffung gemacht, zuletzt im September. "Wir machen es wie eine tibetanische Gebetsmühle. Wir machen es so lange, wie wir es für richtig halten", sagte Rudolph. In der neuen Legislaturperiode bekommen sie Unterstützung von der AfD. Eigenheimbesitzer dürften nicht zusätzlich langjährig belastet werden, sagte der AfD-Abgeordnete Arno Enners. Das lasse jeden Respekt vor den Menschen vermissen und sei alles andere als bürgerfreundlich.

Eine Abschaffung mache die Kommunen finanziell abhängiger, verteidigte der Grünen-Abgeordnete Markus Hofmann die Regelung. Sie sei seit Jahrzehnten gängige Praxis und geltendes Recht.

Rückendeckung bekommen die Gegner der Gebühren vom Bund der Steuerzahler Hessen, Haus & Grund Hessen, dem Verband der Südwestdeutschen Wohnungswirtschaft und dem Verband Wohneigentum Hessen. Straßenausbaubeiträge seien ungerecht, da sie Grundstückseigentümer einseitig belasteten und die tatsächliche Leistungsfähigkeit nicht berücksichtigten, teilten die vier Verbände mit.