Bernkastel-Kues

Autofahrer streift nach Überholmanöver Linienbus

05.02.2019, 20:18 Uhr | dpa

Nach einem gewagten Überholmanöver hat ein Autofahrer bei Bernkastel-Kues an der Mosel einen Linienbus gestreift und ist anschließend von der Unfallstelle geflüchtet. Der Mann hatte am Dienstag auf der Landesstraße 47 trotz einer unübersichtlichen Kuppe versucht, den mit zehn Menschen besetzten Bus zu überholen, wie die Polizei in Wittlich mitteilte. Weil plötzlich Gegenverkehr kam, musste der Autofahrer wieder einscheren und streifte dabei den Bus an der Front. Dabei entstand ein laut Polizei "nicht unerheblicher Sachschaden", Verletzte gab es nicht. Der flüchtige Autofahrer konnte wenig später gefasst werden, gegen ihn wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung und Unfallflucht ermittelt.