Red Bull München unterliegt Frölunda im Königsklassen-Finale

05.02.2019, 22:03 Uhr | dpa

Göteborgs Torhüter Johan Gustafsson und Münchens Trevor Parkes in Aktion. Foto: Mathias Bergeld/Bildbyran via ZUMA Press (Quelle: dpa)

Der EHC Red Bull München hat den Königsklassen-Titel im Eishockey gegen die Frölunda Indians aus Göteborg verpasst. Die Mannschaft von Trainer Don Jackson unterlag den in Überzahl kaum zu stoppenden Schweden am Dienstagabend mit 1:3 (0:1, 0:2, 1:0). Im mit 12 044 Zuschauern ausverkauften Scandinavium in Göteborg schossen Samuel Fagemo (11. Minute), Ryan Lasch (25.) und Ponthus Westerholm (35.) den Favoriten zum dritten Titel in der Champions Hockey League. Yasin Ehliz (52.) konnte nicht mehr die Wende für den Serienmeister aus Bayern einleiten, der als erste deutsche Mannschaft ins Finale des Wettbewerbs eingezogen war.