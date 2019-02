Saarbrücken

Ehemaliger Erzieher steht wegen Kinderpornos vor Gericht

06.02.2019, 00:44 Uhr | dpa

Ein früherer Erzieher einer Kindertagesstätte im westpfälzischen Bruchmühlbach-Miesau muss sich heute wegen des Besitzes von kinderpornografischem Material vor dem Amtsgericht St. Ingbert verantworten. Er soll auf einer Speicherkarte und einem Laptop Videodateien gespeichert haben, die den sexuellen Missbrauch von Kindern zeigen, wie die Staatsanwaltschaft Saarbrücken mitteilte. Bisher sei der Mann, der im saarländischen Homburg wohnt, geständig gewesen.

Die Speicherkarte war im Januar 2018 in der Kita gefunden worden. Der Erzieher, in dessen Besitz der Datenträger gewesen sein soll, wurde nach dem Fund mit sofortiger Wirkung freigestellt. Auf den Rechnern der Kindertagesstätte fanden die Ermittler kein kinderpornografisches Material. Das Bildmaterial zeigte keine Jungen und Mädchen aus der Einrichtung. Der Prozess findet im Saarland statt, weil der Ort der Tat - das Herunterladen der Bilder - in Homburg gewesen sein soll.