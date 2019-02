Frankfurt am Main

Mehr als 500 000 Euro Beute: Mann vor Gericht

06.02.2019, 01:04 Uhr | dpa

Nach einem Überfall auf einen Juwelier mit einer Beute von über 500 000 Euro muss sich von heute an ein Mann vor dem Landgericht Frankfurt verantworten. Der 33-Jährige soll mit zwei Komplizen im Februar 2014 in den Laden im Main-Taunus-Zentrum in Sulzbach eingedrungen, die Vitrinen und Glasschränke mit einer Axt zerschlagen und Uhren erbeutet haben. Während er bis Anfang August vergangenen Jahres in österreichischer Strafhaft saß, wurde ein Angeklagter inzwischen vom Landgericht Frankfurt zu sechseinhalb Jahren Haft verurteilt. Die Strafkammer hat drei Verhandlungstermine bis Ende Februar anberaumt.