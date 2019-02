Hofheim am Taunus

Hotspot am Fahrkartenautomat: RMV startet kostenloses WLAN

06.02.2019, 02:08 Uhr | dpa

An den Fahrkartenautomaten des Rhein-Main Verkehrsverbund (RMV) sollen Kunden künftig auch kostenloses WLAN vorfinden, um im Internet zu surfen. RMV-Geschäftsführer Knut Ringat stellt das neue Angebot heute in Oberursel vor. Die mehr als 600 Automaten der neuen Generation sollen nach und nach mit der entsprechenden Technik ausgestattet werden. Eine entsprechende Kennzeichnung der Automaten verrät Pendlern und Bahnkunden, wo sie bereits am Automaten online gehen können.

Damit können sich die Kunden zunehmend schon am Bahnsteig ins Internet einloggen. Kostenloses WLAN gibt es bereits in vielen S-Bahnen und in den Expressbussen des RMV. So soll nach Angaben einer Bahnsprecherin bis Ende des Jahres jede S-Bahn mit WLAN ausgestattet sein.

Der RMV ist einer der größten deutschen Verkehrsverbünde und organisiert den regionalen Bus- und Bahnverkehr in Teilen Hessens und von Rheinland-Pfalz auf rund 14 000 Quadratkilometern. In seinem Verbundgebiet leben etwa fünf Millionen Menschen.