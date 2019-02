Chemnitz

Kommunen wollen gemeinsam Vorsorge vor Kriminalität treffen

06.02.2019, 02:34 Uhr | dpa

Im Kampf gegen Kriminalität will sich heute in Chemnitz eine "Allianz Sichere Sächsische Kommunen" bilden. Die Städte Chemnitz, Freital, Görlitz, Leipzig, Pirna, Plauen, Wurzen und Zwickau wollen damit gemeinsam Prävention betreiben. Sicherheit sei keine alleinige Aufgabe des Staates, hatte Innenminister Roland Wöller (CDU) die Initiative vor gut einem Monat angekündigt. Dort, wo alle Akteure vor Ort verzahnt zusammenarbeiten, entstehe ein deutliches Mehr an Sicherheit. Gemeinsam mit der Polizei wollen die Städte eine Analyse der Sicherheitslage vornehmen und auf Hinweise der Bürger eingehen. Zur Gründungsversammlung hat sich auch Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) angesagt.