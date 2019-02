Weimar

Merkel und Steinmeier erinnern an Weimarer Verfassung

06.02.2019, 02:36 Uhr | dpa

Im Gedenken an die vor 100 Jahren in Weimar erarbeitete erste Demokratie Deutschlands kommen heute Spitzenpolitiker der Bundesrepublik in der thüringischen Klassikstadt zusammen. Bei dem großen Festakt mit hunderten Gästen sind auch Bundeskanzlerin Angela Merkel, Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble und Bundesratspräsident Daniel Günther (alle CDU) sowie der Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Andreas Voßkuhle, dabei. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (SPD) hält eine Rede.

Die Gäste treffen sich auf Einladung der Thüringer Landesregierung unter strengen Sicherheitsvorkehrungen am exakt gleichen Ort, an dem vor 100 Jahren die Nationalversammlung tagte: im Deutschen Nationaltheater Weimar (DNT).

Vor dem Festakt ist unter anderem ein ökumenischer Gottesdienst geplant. Auch ein Bürgerfest mit Nachfahren einiger Parlamentarier der Weimarer Republik soll es geben. Der Festakt ist eingebettet in der "Woche der Demokratie" des DNT. Das Festival beschäftigt sich bis zum 10. Februar in Vorstellungen, Symposien, Konzerten und mehr auch mit dem heutigen Demokratieverständnis.