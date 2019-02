Frankfurt am Main

Baustellen für Frankfurter Schienennahverkehr

06.02.2019, 05:53 Uhr | dpa

Die Frankfurter Verkehrsgesellschaft (VGF) saniert und modernisiert auch in diesem Jahr das Streckennetz für U-Bahnen und Straßenbahnen. So werden etwa Haltestellen barrierefrei umgebaut oder Schienen und Weichen auch auf Tunnelstrecken ersetzt. Wo genau die Baustellen im ersten Halbjahr sein werden, wollen das Nahverkehrsunternehmen und die Stadt am (heutigen) Mittwoch (13.00) in Frankfurt bekanntgeben. Die VGF, ein städtisches Tochterunternehmen, befördert nach eigenen Angaben pro Jahr rund 160 Millionen Menschen in den neun U-Bahn- und zehn Straßenbahn-Linien der Stadt.