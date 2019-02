Stockstadt am Rhein

Verletzte bei Feuer in Stockstadt: Haus steht in Flammen

06.02.2019, 05:55 Uhr | dpa

Bei einem Wohnhausbrand in Stockstadt (Kreis Groß-Gerau) sind drei Menschen verletzt worden. Wie die Polizei weiter mitteilte, stand das Mehrfamilienhaus in der Nacht zum Mittwoch komplett in Flammen. Alle Bewohner konnten ins Freie flüchten. Sanitäter kümmerten sich um die Verletzten. Da das Gebäude nicht mehr bewohnbar ist, kamen die Menschen in einer ehemaligen Sporthalle unter. Es entstand ein Schaden von ungefähr 100 000 Euro. Wie es zu dem Brand kam, konnte die Polizei noch nicht sagen.