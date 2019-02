Uttenweiler

Neubau in Flammen: Schaden von mehr als 600 000 Euro

06.02.2019, 06:41 Uhr | dpa

Ein Feuer hat in Uttenweiler (Kreis Biberach) das neue Eigenheim einer Familie zerstört und einen Schaden von mehr als 600 000 Euro angerichtet. Da die Familie erst in den kommenden Wochen in den Neubau einziehen wollte, war niemand im Gebäude, als das Feuer ausbrach, wie die Polizei in Ulm am Mittwoch mitteilte. Nachbarn hatten den Brand in der Nacht zum Mittwoch bemerkt und die Rettungskräfte alarmiert. Sie konnten jedoch nicht verhindern, dass das Haus ausbrannte. Die Polizei ermittelt, wie es zu dem Feuer kam.