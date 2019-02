Waiblingen

Feuer zerstört zwei Wohnhäuser: rund 700 000 Euro Schaden

06.02.2019, 06:41 Uhr | dpa

Ein Großbrand hat in Waiblingen im Rems-Murr-Kreis einen Gebäudekomplex mit zwei Wohnhäusern zerstört und einen Schaden von rund 700 000 Euro angerichtet. Eine fünfköpfige Familie, die beide Häuser bewohnt, habe sich unverletzt in Sicherheit bringen können, sagte ein Sprecher der Polizei in Aalen am Mittwoch. Sie wurde vom Rettungsdienst betreut. Rund 150 Feuerwehrleute rückten an, um die Flammen an den beiden durch einen Gang verbundenen Wohnhäusern zu löschen. Beide Gebäude seien ausgebrannt, hieß es.

Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf ein Nachbarhaus verhindern. Für die Dauer der Löscharbeiten mussten zwei Straßen für mehrere Stunden gesperrt werden. Warum das Feuer am späten Dienstagabend ausgebrochen war, ist bislang unklar. Am Mittwochmorgen sollten Ermittler der Spurensicherung den Brandort untersuchen.