Stockheim

Feuer in Dachstuhl beschädigt Wohnhaus stark

06.02.2019, 07:26 Uhr | dpa

Mindestens 400 000 Euro Schaden sind durch den Brand eines Dachstuhls in Unterfranken entstanden. Feuer und Löschwasser hätten das Haus in Stockheim (Landkreis Rhön-Grabfeld) stark beschädigt, erklärte die Polizei am Mittwochmorgen. Die Rettungskräfte waren wenige Stunden zuvor zu dem Brand gerufen worden. Die Feuerwehr rettete den 51 Jahre alten Bewohner mit einer Drehleiter aus dem Gebäude. Die anschließenden Löscharbeiten gestalteten sich schwierig und dauerten mehrere Stunden. Wieso der Dachstuhl in Brand geraten war, blieb zunächst unklar.