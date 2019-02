Passau

Rauschgift und mehrere Einbrüche: Polizei nimmt Frau fest

06.02.2019, 08:12 Uhr | dpa

Mehrere Einbrüche und die Einfuhr von Rauschgift wirft die Polizei einer jungen Frau aus Vilshofen (Landkreis Passau) vor. Die Beamten nahmen die 21-Jährige in der Nacht zum Montag vorläufig fest, nachdem sie bei einer Kontrolle in ihrem Wagen etwa ein Kilogramm Amphetamin gefunden hatten. Die Frau stehe im Verdacht, an mindestens fünf Einbrüchen in Niederbayern beteiligt gewesen zu sein, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Zudem habe es vor der Kontrolle Hinweise gegeben, dass sie Betäubungsmittel aus dem Ausland einführen wolle.

Ein Richter erließ am Dienstag Haftbefehl gegen die 21-Jährige. Auch ein 27-Jähriger kam in Haft. Er war der Polizei nach der Festnahme der jungen Frau bekannt geworden und soll ebenfalls an den Einbrüchen beteiligt gewesen sein.