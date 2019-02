Saarbrücken

Mann verletzt in Auto gefunden: Messerstiche entdeckt

06.02.2019, 08:31 Uhr | dpa

Ein von Messerstichen verletzter Mann ist in Saarbrücken in einem Auto gefunden worden. Ein Gewaltverbrechen könne nicht ausgeschlossen werden, teilte die Polizei in Saarbrücken mit. Der 34-jährige Syrer sei am späten Dienstagabend sitzend in seinem eigenen Fahrzeug im Stadtteil Dudweiler entdeckt worden. Er wurde den Angaben zufolge ärztlich behandelt und in ein Krankenhaus gebracht. Weitere Auskünfte wollte ein Sprecher am Mittwochmorgen nicht machen. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Stiche dauerten an. Die Polizei sucht nach Zeugen, die zur Aufklärung beitragen können.