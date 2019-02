Mainz

Islamverband Schura hofft auf Gespräche mit Landesregierung

06.02.2019, 10:10 Uhr | dpa

Der islamische Verband Schura Rheinland-Pfalz hofft auf eine Wiederaufnahme der Gespräche mit der Landesregierung über einen Religionsvertrag in diesem Jahr. Nach einer außerordentlichen Mitgliederversammlung teilte die Schura am Dienstagabend mit, "die Erwartungshaltungen konzentrieren sich auf zeitnahe Gespräche mit der Landesregierung, um die anstehenden Themenfelder zu diskutieren" und eine Vereinbarung zu erzielen.

Nach der Auswertung von zwei Gutachten hat das Land im August vergangenen Jahres beschlossen, dass vor einer Wiederaufnahme der seit Sommer 2016 unterbrochenen Verhandlungen zunächst eine Zielvereinbarung unterzeichnet und nach einem Jahr überprüft werden soll. Dabei müssen die islamischen Verbände - neben der Schura sind das der Ditib-Landesverband, der Verband der Islamischen Kulturzentren und die Ahmadiyya-Gemeinschaft - ihre Eigenständigkeit und Verfassungstreue nachweisen.

Von der Schura wurde vor allem gefordert, die Verfassungstreue von Gemeinden der Islamischen Gemeinschaft Millî Görüş (IGMG) zu klären - diese war bis 2015 im Verfassungsschutzbericht des Landes aufgeführt. Auf ihrer Mitgliederversammlung am vergangenen Samstag im bosnisch-islamischen Gemeindezentrum in Mainz verabschiedete die Schura eine Präambel ihrer Satzung, wonach sich die Muslime in Rheinland-Pfalz "dem Grundgesetz, das sich das deutsche Volk gegeben hat, verbunden" fühlen. Ein zentrales Anliegen sei der Schura das friedliche Zusammenleben aller Menschen. "Sie setzt sich für die Gleichberechtigung und Gleichbehandlung aller Gesellschaftsmitglieder ein", unterstütze die Verbreitung universeller Grundwerte und wende sich entschieden gegen Rassismus, Extremismus und Fanatismus.