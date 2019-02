Hannover

Erneuter Auftragsrückgang für Niedersachsens Industrie

06.02.2019, 11:08 Uhr | dpa

Niedersachsens Industrie hat im fünften Monat in Folge weniger Aufträge bekommen. Wie das Landesamt für Statistik (LSN) in Hannover am Mittwoch mitteilte, gingen die Bestellungen im Dezember 2018 im Vergleich zum Vorjahresmonat um 13 Prozent zurück. Hauptgrund war die um 19 Prozent gesunkene Nachfrage aus dem Ausland. Die Inlandsbestellungen verringerten sich um sechs Prozent. Das stärkste Minus unter den Branchen verbuchten die Hersteller elektrischer Ausrüstungen (minus 22 Prozent), die Metallerzeuger (minus 17) und die Produzenten von Kfz und Kfz-Teilen (minus 14 Prozent.

Im gesamten Jahr 2018 sank die Nachfrage nach niedersächsischen Industrieprodukten im Vergleich zu 2017 um vier Prozent. Dabei verringerten sich die Inlandsbestellungen um acht Prozent, die Auslandsnachfrage blieb auf dem Niveau des Vorjahres.