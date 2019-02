Saarlouis

Ehepaar wegen Mietbetrugs gefasst

06.02.2019, 11:48 Uhr | dpa

Wegen mehrfachen Mietbetrugs sitzt ein Ehepaar aus dem Kreis Saarlouis in Untersuchungshaft. Der 47 Jahre alte Mann und seine 43-jährige Frau hätten in den vergangenen Monaten Häuser und Gästezimmer angemietet, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Dabei seien gefälschte Dokumente vorgelegt und über die Zahlungsfähigkeit getäuscht worden. Obwohl sie die Miete nicht bezahlten, blieben sie wochenlang in den Räumlichkeiten wohnen.