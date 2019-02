Schwerin

Linkspolitiker in MV: Klöckners Tierwohllabel ist ein Witz

06.02.2019, 11:55 Uhr | dpa

Das von Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) angekündigte Tierwohl-Label ist dem linken Agrarexperten Wolfgang Weiß im Landtag Mecklenburg-Vorpommerns zufolge "ein Witz". "Wer ein x-tes freiwilliges Label neu auf den Markt bringen will, meint es nicht ernst mit der tiergerechten Haltung aller unserer Nutztiere", sagte der agrarpolitische Sprecher der Linksfraktion am Mittwoch in Schwerin.

Deutschland brauche dringend bessere gesetzliche Standards für die Tierhaltung und Schlachtung. "Wir fordern eine verpflichtende und klar nachvollziehbare Tierwohl-Kennzeichnung, und das nicht nur für Schweine", unterstrich er.

Das staatliche Logo soll voraussichtlich ab 2020 für Schweinefleisch in den Handel kommen. Klöckner geht es um Anforderungen an eine bessere Tierhaltung, etwa für mehr Platz im Stall, aber auch bei Transporten und der Schlachtung. Es handelt sich um eine freiwillige Kennzeichnung.