Neumünster

Bauern und Minister setzen im Norden auf Dialog

06.02.2019, 12:13 Uhr | dpa

Der Bauernverband und die Landesregierung in Schleswig-Holstein haben ihre Dialogbereitschaft bekräftigt. Bauernverbandspräsident Werner Schwarz bescheinigte dem seit September amtierenden Landwirtschaftsminister Jan Philipp Albrecht (Grüne) am Mittwoch in Neumünster, er habe den Dialogprozess sehr schnell und intensiv angestoßen. "Wir reden miteinander."

Vor rund 1000 Landwirten sagte Albrecht auf dem Landwirtschaftstag der Volks- und Raiffeisenbanken, um die Zukunft der Landwirtschaft zu sichern, müssten gemeinsam mit Landwirtschaft und Verbrauchern Lösungen gefunden werden. Besondere Herausforderungen seien der Klimawandel, die Digitalisierung, aber auch die Erwartungen der Verbraucher an Transparenz und Qualität.