Hannover

Lies: Schadstoff-Messungen müssen genauer analysiert werden

06.02.2019, 12:25 Uhr | dpa

In der Debatte um drohende Dieselfahrverbote hat Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies (SPD) eine differenzierte Analyse der Schadstoff-Messungen gefordert. "Es geht darum, festzustellen, an welcher Stelle welcher gemessene Wert eigentlich dazu geeignet ist, zu überprüfen, ob der Grenzwert überschritten wurde", sagte Lies am Mittwoch in Hannover.

Er verwies auf die Ergebnisse einer Modellrechnung des Gewerbeaufsichtsamtes Hildesheim zur Ausbreitung der Stickstoffdioxid-Belastung rund um eine Messstation in der Oldenburger Innenstadt. Zwar lag der Jahresmittelwert an der Messsäule für 2018 bei 48 Mikrogramm - deutlich über der zulässigen Grenze von 40 Mikrogramm. Auf Höhe der Wohnungen, die sich in dieser Straße im ersten Stock befinden, waren es laut Rechenmodell dagegen zwischen 37 und 40 Mikrogramm. Nach Ansicht von Lies bedeutet das: Es gibt in Oldenburg keine Grundlage für Fahrverbote. Die Modellrechnung soll nun auch für Hannover, Hildesheim und Osnabrück angefertigt werden.