Dresden

Sachsen will engere wirtschaftliche Kooperation mit Polen

06.02.2019, 12:54 Uhr | dpa

Sachsen und Polen wollen ihre wirtschaftliche Zusammenarbeit weiter ausbauen. Darüber diskutieren bis Donnerstag Unternehmer aus dem Freistaat und dem Nachbarland beim XIII. Polnisch-Sächsischen Wirtschaftsforum in Sachsen, wie das Wirtschaftsministerium in Dresden am Mittwoch mitteilte. "Mit dem Polnisch-Sächsischen Wirtschaftsforum wurde eine langjährige Plattform geschaffen, wo Kooperation gelebt werden kann", sagte Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD). Neben der Vernetzung seien Kooperationen auf allen Ebenen für ein erfolgreiches Unternehmen unabdingbar.

Polen ist traditionell ein wichtiger Handelspartner für Sachsen. In den ersten drei Quartalen 2018 rangierte das Land bei Sachsens Exportmärkten auf Platz 6, beim Import sogar auf Platz 2. Die wichtigsten Handelsgüter kommen aus den Bereichen des Kraftfahrzeugbaus sowie des Maschinen- und Anlagenbaus.