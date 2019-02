Dobel

Rodlerin verletzt Mann mit Plastik-Bob schwer

06.02.2019, 13:09 Uhr | dpa

Ein Mann ist auf einer Skipiste in Dobel (Kreis Calw) von einer Rodlerin umgefahren und schwer verletzt worden. Der 48-Jährige hatte am Sonntag in einer Gruppe am unteren Ende des Hanges gestanden, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Eine 38 Jahre alte Frau kam in einem Plastik-Bob angefahren und konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Durch den Zusammenprall stürzte der Mann schwer, so dass er in ein Krankenhaus gebracht werden musste.