Hannover

Mann 35 Jahre nach Einbruch vor Gericht

06.02.2019, 13:12 Uhr | dpa

35 Jahre nach den Schüssen eines Einbrechers auf einen Polizisten in Hannover muss sich der mutmaßliche Täter ab Mitte Februar wegen versuchten Mordes vor dem Landgericht verantworten. Im Juni 1984 soll der Angeklagte mit einem Mittäter nachts in ein Surfgeschäft in Hannover eingebrochen sein. Ein Kriminalbeamter, der über dem Laden wohnte, nahm damals die Verfolgung des über die Dächer flüchtenden Duos auf. Einer der Männer schoss bei einem Festnahmeversuch mehrfach auf ihn und verletzte ihn schwer. Der zweite Täter wurde gefasst und zu einer Jugendstrafe verurteilt. Der Schütze wurde zwar identifiziert, konnte aber trotz eines internationalen Haftbefehls nie gefasst werden.

Anfang 2016 starteten Fahnder in Hannover mit Fingerabdrücken von 1984 akribische Ermittlungen insbesondere in den Balkanstaaten. Spuren des Gesuchten, der zur Tatzeit 26 Jahre alt war, führten unter anderem nach Monaco, Mazedonien, dem Kosovo und letztlich nach Albanien, wo örtliche Beamte ihn im September 2016 in der Hauptstadt Tirana festnahmen. Zwei Jahre später wurde der Mann nach Deutschland ausgeliefert. Ebenso wie Mord verjähre auch versuchter Mord nicht, erklärte die Polizei, die den Fall des angegriffenen Kollegen nicht zu den Akten legen wollte. Vor Gericht wird der mutmaßliche Täter von damals aller Voraussicht nach auch dem damals angeschossenen Beamten gegenüberstehen. Er ist nach Angaben der Staatsanwaltschaft der Hauptbelastungszeuge in dem Verfahren.