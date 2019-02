Düsseldorf

Kunstpalast zeigt "Junges Rheinland"

06.02.2019, 13:14 Uhr | dpa

Hundert Jahre nach der Gründung widmet der Kunstpalast in Düsseldorf der Künstlervereinigung "Das Junge Rheinland" eine Ausstellung. Unter dem Titel "Zu schön, um wahr zu sein" setzt das Museum zwölf Künstler, unter ihnen Otto Dix, Max Ernst, Heinrich Nauen und Gert Wollheim, beispielhaft in Szene. Gezeigt werden 120 Gemälde, Skulpturen und Arbeiten auf Papier sowie viele Dokumente aus der Zeit. Der bis 1933 existierenden Gruppierung gehörten mehr als 400 Kunstschaffende unterschiedlichster Richtungen an. Die Ausstellung dauert vom 7. Februar bis zum 2. Juni.

Das Museum Kunstpalast selbst ist mit der Geschichte der Künstlervereinigung eng verbunden. Viele Exponate stammen aus der eigenen Sammlung. "Insbesondere die Anfangsjahre von 1919 bis 1922 waren von großem Enthusiasmus und einer besonderen Aufbruchstimmung getragen", erklärten die Ausstellungsmacher Kay Heymer und Daniel Cremer. Zentrales Bild der Ausstellung ist ein Gemälde von Max Ernst: Die Jungfrau Maria versohlt den kleinen Jesus. Das Bild löste einen Skandal aus und musste wegen seines als blasphemisch empfundenen Gehalts 1926 aus der Ausstellung der Kölner Sezession entfernt werden.