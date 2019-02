Melle

Fahranfänger verursacht Unfall: Verletzter und hoher Schaden

06.02.2019, 13:16 Uhr | dpa

Ein Verletzter und ein Sachschaden von 125 000 Euro sind die Bilanz eines von einem Fahranfänger verursachten Unfalls auf der Autobahn 30. Der gerade erst 18-Jährige schleuderte am Dienstag in Höhe von Melle (Landkreis Osnabrück) mit seinem Wagen in die Mittelschutzplanke. Mit seinen zwei Mitfahrern rettete sich der junge Mann nach Polizeiangaben vom Mittwoch hinter die Außenschutzplanke. In der Folge krachten drei Fahrzeuge in die vermutlich nicht abgesicherte Unfallstelle und ein weiteres wurde durch herumfliegende Teile beschädigt. Ein 55 Jahre alter Fahrer wurde leicht verletzt. Der Wagen des Fahranfängers brannte aus. Die Autobahn 30 war in beide Richtungen mehrere Stunden gesperrt.