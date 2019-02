Hannover

Lkw kracht in Straßenbahn: Drei Verletzte in Hannover

06.02.2019, 13:25 Uhr | dpa

Beim Zusammenstoß eines Lastwagens mit einer Straßenbahn in Hannover sind drei Menschen verletzt worden. Während sich der Lkw-Fahrer schwere Verletzungen zuzog, wurde die Straßenbahnfahrerin bei dem Unfall am Mittwoch leicht verletzt, teilte die Feuerwehr mit. Eine ältere Frau, die in der Bahn mitfuhr, erlitt einen Schock. Der Straßenbahnzug entgleiste. Der 7,5 Tonner-Lastwagen war aus noch ungeklärter Ursache kurz vor der Endhaltestelle der Linie 10 im Stadtteil Davenstedt in die Bahn gekracht. Für den Rest des Tages wurde ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet, teilten die Verkehrsbetriebe mit.