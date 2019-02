Jena

Forschung zur Akzeptanz von ausländischen Fachkräften

Ein Schweißer arbeitet an einem Stahlsegment für einen Windradturm. Foto: Patrick Pleul/Archiv (Quelle: dpa)

Forscher der Jenaer Universität wollen herausfinden, wie ausländische Fachkräfte in Thüringens Unternehmen besser aufgenommen werden können. Das Projekt "Weltoffen miteinander arbeiten in Thüringen" werde vom Freistaat mit Mitteln des Europäischen Sozialfonds gefördert, teilte die Universität am Mittwoch mit. Die Fördersumme betrage 1,6 Millionen Euro über drei Jahre.

In manchen Branchen sei der Fachkräftemangel bereits eklatant, wurde Jürgen Bolten vom Bereich Interkulturelle Wirtschaftskommunikation der Uni Jena zitiert. Ein Indikator dafür sei die Zeitspanne, die bei der Neubesetzung einer freien Stelle vergehe.

In Betrieben der Metallbearbeitung liege sie in Thüringen bei durchschnittlich 165 Tagen, 55 Prozent höher als im Bundesdurchschnitt. Noch krasser sehe es bei Bodenverlegebetrieben aus: Bei freien Stellen werde im Schnitt 189 Tage lang ein Nachfolger gesucht.

Nach Angaben der Forscher meinen 36 Prozent der Thüringer, das Land sei bereits überfremdet. Hier gelte es, mit rationalen Argumenten gegenzusteuern. Ziel sei es, Offenheit zu schaffen und eine neue Willkommenskultur zu entwickeln.