Hamburg

Guter Start für Freizeitmesse "oohh!" in Hamburg

06.02.2019, 14:13 Uhr | dpa

Fahnen mit den Logo der Freizeitmesse "oohh!" vor dem Heinrich-Herz-Turm am Hamburger Messegelände. Foto: Daniel Reinhardt/Archiv (Quelle: dpa)

Die Hamburger Freizeit- und Reisemesse "oohh!" hat einen guten Start in die Ausstellungswoche erlebt. "Besonders beliebt ist die Premiere von "Fotohaven Hamburg"", sagte Sprecher Christian Freitag am Mittwoch. Spiegellose Systemkameras boomen. Namhafte Hersteller präsentieren ihre Produkte und leihen sie zur Fotosafari auf der Messe aus. Reise-, Hobby- und Profi-Fotografen können aktiv werden und ihre Objektive kostenlos reinigen lassen.

Beliebt bei Schulklassen waren zum Auftakt die Kletterangebote. Eine 16 Meter breite Kletterwand lädt zum Bouldern ein, das 2020 in die Sommerspiele bei Olympia integriert wird. Am Samstag wird der erste "oohh!"-Bouldercup in Kooperation mit der Nordwandhalle ausgetragen. Beim Bouldern sind die Kletterer nicht durch Seile und Gurte gesichert, sie fallen allenfalls aus niedriger Höhe auf weiche Matten.

Bis Sonntag laden 750 Aussteller aus mehr als 40 Ländern zur Entdeckungsreise durch die Hamburger Messehallen. Die Freizeitwelten vereinen fünf Spezialmessen. Sie bieten Reisen, Wohnmobile und Campingausstattung, Räder nebst Touren sowie Kreuzfahrtprogramme. "Voll war es auch schon in der Caravaning-Halle", berichtete Freitag, der auf einen Ansturm zum Wochenende hofft. Erwartet werden rund 75 000 Besucher, im Vorjahr kamen rund 77 000 Interessenten.