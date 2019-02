Gotha

50 000 Euro bei Brand in Gothaer Geschäft

06.02.2019, 14:34 Uhr | dpa

Beim Brand im Serviceraum eines Geschäfts in Gotha ist ein Schaden von 50 000 Euro entstanden. Die Flammen hätten sich am Dienstag durch einen Kabelschacht ausgebreitet, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Durch den entstehenden Rauch sei auch der Verkaufsraum stark verrußt worden. Die Feuerwehr hatte den Brand schnell unter Kontrolle, verletzt wurde niemand. Die Kriminalpolizei geht von einem technischen Defekt aus, der den Brand verursachte.