Köln

Helge Achenbach ist jetzt mit einer Malerin zusammen

06.02.2019, 14:41 Uhr | dpa

Helge Achenbach (66) ist frisch verliebt. Er sei seit neuestem mit einer litauischen Künstlerin zusammen, sagte der ehemalige Kunstberater am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. Ihn und die 36-Jährige verbinde die Malerei. "Die Liebe ist noch eine zarte Knospe, aber für mich nach allem, was ich in den letzten Jahren mitgemacht habe, ein großer Glücksfall", sagte Achenbach, der in der Haft auch selbst mit dem Malen angefangen hat.

Der Kunstberater hatte den 2012 gestorbenen Aldi-Erben Berthold Albrecht bei Kunst- und Oldtimerverkäufen um Millionen betrogen und musste dafür ins Gefängnis. Im Juni wurde er vorzeitig entlassen. Seine Frau Dorothee Achenbach (55) hatte während seiner Haft die Scheidung eingereicht.