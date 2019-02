Kiel

Neue Unternehmen schaffen über 1900 Arbeitsplätze im Norden

06.02.2019, 15:13 Uhr | dpa

Insgesamt 132 neue Unternehmen haben sich mit Hilfe der Wirtschaftsförderung im vergangenen Jahr in Schleswig-Holstein angesiedelt und schaffen so voraussichtlich mehr als 1900 zusätzliche Arbeitsplätze. Wirtschaftsminister Bernd Buchholz (FDP) nannte das bei der Vorstellung der Ansiedlungsbilanz am Mittwoch in Kiel ein "solides Ergebnis". Es gebe aber noch einen "Entwicklungsspielraum nach oben". Die meisten Arbeitsplätze entstehen demnach in den Bereichen Tourismus, Logistik und in der digitalen Wirtschaft. Im Jahr 2017 hatten sich mit 153 Unternehmen noch mehr Firmen im Land neu angesiedelt, die zusammen allerdings weniger Arbeitsplätze geschaffen hatten - nämlich rund 1700.