Erfurt

6,6 Millionen Euro für Forschung zur Digitalisierung

06.02.2019, 16:19 Uhr | dpa

Thüringens Hochschulen sollen für Forschung zur Digitalisierung 6,6 Millionen Euro erhalten. Das Geld, das vom kommenden Jahr an fließe, sei für fünf Forschungsvorhaben bestimmt, teilte das Wissenschaftsministerium am Mittwoch in Erfurt mit. Ein Gremium aus zehn deutschen Wissenschaftlern habe die Projekte aus insgesamt elf Kandidaten empfohlen.

Finanziert werde das Programm mit Geld der EU und des Landes. Dadurch seien auch große, mehrjährige Forschungsvorhaben möglich, sagte Wissenschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD). Dabei geht es auch um die Verarbeitung und Nutzung großer Datenmengen oder künstliche Intelligenz.

Gefördert wird maximal bis 2024. Geld solle an die Friedrich-Schiller-Universität Jena, die Bauhaus-Universität Weimar, die Technische Universität Ilmenau und die Universität Erfurt gehen.